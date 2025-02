Do zrobienia tylko jak ktoś robi KGP. Przyjaciel się zawziął, że musi przejść, zrobiłem z nim tak z 60% szczytów i to był jeden z takich do zapomnienia. Mimo iż Izery znam i lubię, to ta Kopa to była kompletna porażka, w sensie wejście na siłę żeby było zaliczone.