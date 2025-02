Patrole mieszane to kpina. Nawet przygłupi policjant nie podejmie się interwencji siłowej mając do pomocy kobietę a jeśli jednak to zrobi, to w necie krąży mnóstwo filmów pokazujących jak to się kończy. Dorosła kobieta może być równym przeciwnikiem dla 16-letniego chłopaka, każdy rocznik więcej oznacza jej porażkę. Kiedyś słyszałem od znajomego policjanta (nigdy nie sprawdzałem prawdziwości), że rozkazy dla mieszanego patrolu brzmią- kobieta ma się wycofać i wezwać wsparcie.