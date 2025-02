Nie chcę się czepiać, bo profilaktykę zdrowotną zawsze będę popierał, ale tutaj napisano po prostu każde dolegliwości przy których należy udać się do lekarza i poinformować go o nich. Przewlekły kaszel, krwioplucia, nietypowe znamiona na ciele, trudno gojące się rany, przewlekła biegunka, krew obecna w stolcu lub moczu, problemy z oddawaniem moczu, no i cała reszta jak powstawanie guzów na węzłach chłonnych lub nawet w innych miejscach na ciele wymagają kontaktu z Pokaż całość