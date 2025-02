Sprawa Pegasusa musi zostać w końcu wyjaśniona dla opinii publicznej

Ale co chcesz tam wyjaśniać? Myślisz, że dlaczego do tej komisji posłano najtęższe głowy w postaci Treli czy Zembaczyńskiego, a teraz przewodniczącą jest była posłanka PiS. Pegasus to zwykłe narzędzie operacyjne i nic więcej, i okazuje się, że sądy przyklepywały jego użycie. Tyle, koniec kropka. Co ma komisja śledcza tam wyjaśniać?