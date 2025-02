25 lat po wydaniu Quake III Arena przez id Software, 23 lata od czasu kiedy zacząłem tworzyć mapy do tej gry, a także 20 lat od mojej ostatniej mapy odwzorowującej rzeczywistość - "reqkitchen", przychodzę do Was z czymś zupełnie nowym! "Blast from the Past", czyli "reqapartament" to moja nostalgiczna podróż do czasów młodości, pierwszego komputera, gier i pasji.

"Blast from the Past" jest prywatną retrospekcją i próbą odtworzenia starego mieszkania, w którym się wychowałem. Chciałem znów poczuć atmosferę tamtego okresu, dlatego wypełniłem je wieloma wspomnieniami z przeszłości. Znajdziecie tutaj ciekawostki z lat 1990-2000 (i nie tylko), które mogą i u Was wywołać pozytywne wspomnienia. Ale i tak najważniejsza jest przyjemność płynąca z gry.

Aby temu sprostać, postawiłem na zachowanie takiej skali i układu przedmiotów, aby rozgrywka była dynamiczna i płynna, a także aby każdy w niej mógł znaleźć coś dla siebie. Mapa zarówno w meczu 1 na 1, drużynowym, czy w klasycznej rozwałce FFA dostarczy dużo rozrywki!

Rozmiar mapy, w odróżnieniu od moich poprzednich "reqbath" i "reqkitchen", jest mniejszy, a lokacje są bardziej dostępne dla każdego gracza i botów. Wyzwaniem było zachowanie prawidłowych wymiarów zarówno samego wnętrza, jak i sprzętów i rzeczy w nim będących. Przyjąłem założenie, że 1 centymetr w rzeczywistości odpowiada trzem jednostkom w Radiancie.

Tworzenie tej mapy sprawiło mi dużo radości i jest to mój nostalgiczny powrót do mappingu po 16 latach. Mam nadzieję, że tyle samo zabawy będziecie mieli grając w to sami lub ze znajomymi. :)

Gameplay:

Mapa została stworzona pod rozgrywkę na fizyce promode. Do komfortowego grania, w Quake 3 zalecam użycie najpopularniejszego moda OSP 1.03a z włączonym trybem promode, a także jako ciekawa opcja - alternatywnego, nowoczesnego silnika renderującego Quake3e. Dla Quake Live zalecam użycie dodatku "More Gametypes", w którym znajduje się mod PQL - Pro Quake Live (link w "wymaganiach"). Na mapie można także grać na czystym Q3/QL, jednak rozgrywka jest bardziej "ślimakowa". Itemplacement różni się odrobinę w zależności od wybranego trybu gry (1v1, tdm, free for all).

Sekrety:

Tradycyjnie już na mapie znajdują się sekretne lokacje z różnymi bonusami. Dostęp do nich możliwy jest wyłącznie w trybie rozgrywki FFA (Free for all). Jest też kilka "easter eggs". Podejmijcie wyzwanie i znajdźcie je wszystkie! :D