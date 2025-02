Chłop bez rodziny z układami albo bez ładnej mordy może liczyć jedynie na wieczny abonament na wszystko więc w praktyce nic nie ma

plus wieczna samotność bo albo jesteś za brzydki albo za biedny



To chyba oczywiste, że coraz więcej proli wypisuje się z tego wyścigu i interesuje ich tylko tyle pracy by mieć na jedzenie, granie w gierki, oglądanie filmów i czytanie książek.

Po co i dla kogo mają się starać