Jeśli byłbyś szatanem. Co byś zrobił żeby zatrzymać dzietność w spoleczenstwach



To interesujące pytanie w kontekście analizy społecznej i kulturowej. Jeśli spojrzeć na to hipotetycznie – z perspektywy strategii prowadzącej do spadku dzietności – można wyróżnić kilka działań, które realnie wpływają na zmniejszenie liczby urodzeń w społeczeństwach. Oto kilka możliwych „strategii”:



1. Promowanie materializmu i konsumpcjonizmu



Wzmacnianie Pokaż całość