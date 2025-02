Cześć. Chciałbym Wam przybliżyć metodę, a co niektórych po prostu ostrzec, jak można stracił naprawdę dużo pieniędzy na wykończeniu domu, czy mieszkania. Niektórzy pewnie powiedzą, że moja wina - tak, to realnie jest moja wina, inni poradzą, że umowy trzeba czytać - to też prawda, ale czytałem. Niemniej pamiętajcie, że te rady są słuszne, ale często wynikają z tego, że ktoś z was już raz albo dwa się na czymś przejechał ostrożności, a tej jednak nigdy za wiele. Dla tych co wykańczali mieszkanie czy budowali dom oczywiste jest, że ekipy są złe, gorsze, lepsze, a przepłacić naprawdę łatwo, zdarza się mnóstwo problemów, opóźnień. W dużych miastach paradoksalnie czasem jeszcze trudniej znaleźć dobrego fachowca - jest większa rotacja pracowników, czy to z mniejszych miejscowości, czy zza granicy, więc trudniej bazować na "poleceniach", że ktoś coś robił u kogoś, bo tego kogoś już tu może nie być. Ludziom brak też czasu, wiedzy czy doświadczenia. Wychodząc na przeciw w wielu większych miastach, Warszawie, Krakowie, Wrocławiu czy w Trójmieście. zrodziły się z tego powodu "wykończenia pod klucz". To nie chodzi o to, że jedna firma zrobi Wam podłogi, wstawi drzwi, robi gładzie, maluje ściany i wykończy łazienkę - większość takich firm oferuje wprost usługę wszystko w jednym - "pakiety wykończeniowe" płatne z góry za metr - na przykład 2000 zł/m2 - gdzie usługa polega nie tylko na zaprojektowaniu przez profesjonalnego architekta idealnej przestrzeni, salonu, sypialni, łazienek, porobienia sprytnych skrytek, rozwiązań, ale także na przeniesieniu tego na wasze mieszkanie, wykonaniu zabudowy meblowej, a po skończonych pracach udekorowanie wnętrza, posprzątanie, przeniesienie waszych rzeczy z poprzedniego mieszkania, poukładanie podusi na kanapie, pościeleniu łóżka i zdanie wam całościowych prac z przysłowiowym kwiatkiem na stole, kawką z już stojącego w mieszkaniu ekspresu czy z pączkiem na dobry humor. W taki właśnie sposób nie tylko zdjęciami wykończonych mieszkań z uśmiechniętymi klientami prezentowana jest usługa, ale zarówno w ten sam sposób jest ona opisywana zarówno przez samą firmę, jak i jej partnerów, ale nawet w taki sposób usługa opisywana jest na umowie, którą podpisujecie. Do tego firma chwali się, że korzystając z ich usług będzie nawet taniej niż normalnie, bo nie dość, że to wszystko w jednym, to dodatkowo oszczędność na VAT (zgodnie z prawem, gdy kupujesz materiał samemu w sklepie, to sprzedają go ze stawką 23%, a gdy taka firma układa go wam w mieszkaniu, to 8% - to zgodne z prawem). Brzmi świetnie, prawda?! To na czym polega cała "sztuczka"?

Ludzie to wzrokowcy, więc oceniają prace "premium" po obrazkach, zdjęciach wykonanych już realizacji, bo jakby inaczej. Ludzie są też jednak ufni - widzą np. znanych ludzi, którym takie firmy wykańczały wnętrza, ale i widzą umowę, którą podpisują. Niestety, my jednak nadal żyjemy w Polsce. Rzeczona firma przez parę miesięcy "intensywnie" projektuje wasze mieszkanie, zaprasza na kawkę to tak zwanego "showroomu", który jest zrobiony na wypasie, aby przekonywać, że to co widzicie w ich lokalu "pokazowym", zostanie w jakimś stopniu przeniesione do Waszego mieszkania. Ale jednocześnie pod pretekstem wykonywanej pracy firma zgłasza, że potrzebuje - z góry - kolejnych środków. Najpierw na sam odbiór mieszkania od dewelopera (aby zrobić jego przegląd, pomiary), potem na prace projektowe, wizualizacje, po paru miesiącach spotkań, oglądania wszystkiego, omawiania koloru zasłonek, tapicerki kanapy, oglądania gresów, różnych materiałów "premium", które można dać na ściany, prezentuje projekt, który wygląda nawet nawet albo i jeszcze lepiej, a wiadomo - wizualizacje nie oddają przecież detalu. Najpewniej akceptujecie go, a więc firma działa dalej i... Chce kolejnych pieniędzy, aby kupić materiały. To brzmi logicznie. Przypominam - to wykończenie pod klucz "premium", a wszystkie materiały to w waszej głowie nie tylko podłogi, wanna czy kleje, ale i rzeczona kanapa, którą wybieraliście czy nawet pierwsza, pyszna kawa w waszym nowym mieszkaniu, z którą powita was firma na odbiorze skończonych prac. Pracownicy są mili, uprzejmi, więc godzicie się na to, aby wpłacić z góry kolejną transzę. I tutaj uwaga - w rzeczywistości do tego momentu nie wykonano żadnej poważnej pracy, a wpłacone z góry środki to około 50% całości - czyli spokojnie pewnie ponad 100 tysięcy złotych. To powinna być pierwsza lampka ostrzegawcza. Co dalej? Dalej oczywiście oddanie kluczy waszego mieszkania firmie wykończeniowej - mają zacząć się prace i te faktycznie ruszają, jednocześnie powinna być tu druga lampka ostrzegawcza - firma chce kolejnych pieniędzy, bo przecież usługa jest "kompleksowa", a wg deklaracji, muszą zostać opłacone ekipy remontowe z góry, aby prace były prowadzone i jednocześnie trzecia lampka ostrzegawcza - firma umownie zabrania wam odwiedzania własnego mieszkania pod pretekstem, że coś popsujecie, nadepniecie na płytkę, która dopiero schnie - ogólnie napsocicie i będzie duży problem. Gdy o tym pisze, to widzicie jak to wygląda? Jednocześnie pamiętajcie, że w tyle głowy macie zdjęcia z wykończonych mieszkań znanych ludzi, pokaźny showroom na wypasie, pełno pracowników, umowę, no i pyszną kawkę, którą zawsze was częstują z uśmiechem na twarzy. No i teraz jest najlepsze - w zasadzie, jeśli poszło po myśli firmy "pod klucz", to w tym momencie macie wpłacone z góry 90-95% kwoty (200 tysięcy, a może więcej) i to nie jest żaden rachunek powierniczy jak u deweloperów, któremu bank zwalnia środki wg postępu prac - dla bezpieczeństwa kupującego, to jest zwykłe konto bankowe, jednocześnie prace trwają i widzicie, że trwają, lecz za zamkniętymi drzwiami.

Po paru miesiącach wychodzi najlepsze, bowiem zgodnie z umownym czasem, firma woła was na odbiór prac. I teraz: w sumie prace mogą być wykonane losową jakością, bo i tak wpłaciliście pieniądze z góry. Te 5-10%, których jeszcze nie wpłaciliście, to niewielka kwota przy jakiś większych usterkach i ciężko będzie za nią naprawić niekiedy nawet krzywą podłogę. Ale jest jeszcze lepiej - otóż okazuje się, że w wbrew zarówno zdjęciom innych zadowolonych klientów, wbrew opisowi zakresu prac, a nawet wbrew umowie, którą nie wy stworzyliście - a firma wam podsunęła - w lokalu nie ma nic poza położoną podłogą, pomalowanymi ścianami ani żadną zabudową. Po prostu podłoga, pomalowane ściany, gres w łazience i tyle - może się okazać, że nawet zlewu nie ma zamontowanego, bo nie da się go zamontować bez zabudowy. Mówicie, że przecież nie tak miało być - i co? I nic. Nagle słyszycie, że wybór materiałów na schody czy nawet frontów meblowych był tylko konsultacją. Firma na pewno podeprze się "umową", która przecież jest stworzona dla klienta takiego jak Ty - który się mówiąc wprost nie zna, jest ogólna, napisane jest w niej, że podłoga, że ściany, że kuchnia, najlepiej niech ma 1500 stron różnych obrazków technicznych, które wyglądają profesjonalnie - firma, aby sztucznie stworzyć wrażenie, że wszystko będzie okej, a prac wykonanych dużo, rysuje pełno rzutów wszystkiego i często to są rzuty nikomu niepotrzebne, na przykład że wentylator w łazience ma być 30 cm od sufitu i 20 cm od ściany, chociaż deweloper już zrobił kanał wentylacyjny, więc to oczywiste. Sposób układania kafli po kafli, mimo że glazurnik, który będzie na miejscu, aby ułożyć glazurę dobrze, musi to zrobić wg tego jak realnie wygląda pomieszczenie, a nie wg wymiarów co do 1mm z projektu. A na koniec firma i tak nawet nie daje tego wentylatora, którego montaż tak dokładnie wymierzyła na 167 stronie projektu do aneksu nr 3 załącznika nr 2 umowy nr 1 :D I co im zrobisz? Nic. Zastanawiasz się co w ogóle zaszło, bowiem firma wmawia Ci, że coś sobie ubzdurałeś, że "kompleksowo" to tylko słowo, które wg widzi mi się i potrzeby tłumaczyć można dowolnie. Po wpłacie większości pieniędzy często mają miejsce też takie sztuczki, że nagle architekt się zmienia i delegują Ci innego pracownika, który ma mówić, że to nie on, tylko tamten już zwolniony robił Ci projekt (a może architekt po prostu został przeniesiony do innej parafii?). Składasz reklamację, że Ci nie zrobili jak mówili, to gadka jest inna - że nie ma tego w umowie, już nikt nie wybiera z Tobą kanapy czy poduszek. Ale to naprawdę nie ma znaczenia nawet co jest w tej umowie - piszę to jako klient takiej firmy, gdzie w umowie wprost mam wpisane, że wszystko zostanie udekorowane, posprzątane, a następnie wnętrze przygotowane do takiego poziomu, aby możliwe było dołączenie do grona zadowolonych klientów i wykonanie "pokazowej" sesji fotograficznej wraz z jej umieszczenie na łamach serwisu internetowego, facebooka, a może nawet puszczenie i w branżowej gazecie ogólnopolskiej (tak, w sumie już poszły reklamy nawet w takim kierunku) Wręcz firma zastrzega sobie prawo do puszczenia Twojego mieszkania najlepiej i w telewizji, a Ty nie możesz odmówić - oczywiście to sztuczka, która ma Cię przekonać jak najdłużej, że "będzie super". Dla wielu osób tylko ten fragment - przecież z umowy, którą macie podpisaną przez paru pracowników firmy - gdzie wprost napisano, że ta sesja będzie tak czy inaczej, a jak Wam się poszczęści to może pójdzie nawet jako reklama w tv, może być wyznacznikiem, że będzie naprawdę dobrze, gdy człowiek się nie zna - bo przecież liczy się efekt końcowy, a firmie po prostu musi na nim zależeć, skoro chce się reklamować waszym mieszkaniem. Nic bardziej mylnego, firma nie chce skończyć prac, ich nawet nie obchodzi to, że część podłóg nie jest obłożona gresem/drewnem/panelami, że część ścian nie została pomalowana nawet głupią farbą - i co nam zrobisz? Nic. Ktoś powie - sąd, reklamacja. Tak, ale to działa, gdy firma ma dobre intencje - złożyłem reklamację - nie odpisali w terminie. Ktoś powie, no fajnie, to uznana! Tak, ale co z tego? Nikt ich nie zmusi do wykończenia mieszkania, tylko Sąd może zasądzić zwrot, choćby części pieniędzy, a przypomnę, że za prowadzenie sprawy sądowej najpierw płacisz TY - około 10% jej wartości, gdy ktoś nie chce się wywiązać z umowy, a wiesz, że nie chce, może "przeciągać" nawet latami, a potem po prostu zamknąć spółkę i powiedzmy, że nawet dostaniesz ten nakaz zapłaty i co? Nie zrealizujesz go, bo spółki już nie będzie. Pamiętaj, może jesteśmy w Unii Europejskiej, ale okazuje się, że to nadal jest Polska. Moda na "wykańczanie pod klucz" przychodzi do nas z zachodu, z USA, ale nasze firmy "przerobiły ją" na polski sposób prowadzenia biznesu. A no tak, a te pokazowe sesje zapytasz? Owszem, one są, dotyczą prawdziwych realizacji, ale są dla wybrańców. Wystarczy jedna pokazówka na 100 realizacji i pieniążki się zgadzają.

Zastrzegam, że nie każda firma, nawet tego rodzaju, musi być nieuczciwa. Jednak jako osoba, która czuje się wprost poszkodowana, bo finalnie zapłaciła krocie, za prace, które są warte parę razy mniej, chcę jednak przestrzec ludzi przed tym, abyście nie utracili pieniędzy, nie nabrali się i zwrócić uwagę na te "lampki ostrzegawcze". "Polak mądry po szkodzie", więc jako taki powiem, że pieniądze należy rozliczać transzami, i to najlepiej małymi, wydaje się, że 5-10 tysięcy na raz, to maks, ale nie jak u nas grosz do grosza, aż praktycznie całość poszła z góry, gdy majster dopiero sprzęty znosił do mieszkania! Firmy tego rodzaju często mają też praktyki "przerabiania" mieszkania na siłę - deweloper pewnie już dość logicznie zrobił układ mieszkania, ale firma twierdzi, że światło lepiej będzie padać, gdy przesunie się je 20 cm nad kanapę, której i tak wam nie wstawią, a jedno gniazdko trzeba zlikwidować, bo psuje feng shui, inne przenieść, a tam dorobić ściankę, a tam wyburzyć, bo lepiej będzie wyglądać, a najlepiej "sprzedają się" prace, których potem nawet nie widać i ciężko ocenić - np. wyrównanie posadzki, bo tu gres, a tam panel drewniany i byłaby różnica wg architekta i pyk tysiaczek... A potem okazuje się, że to nawet nie było robione, bo nie było konieczności! Firma w ten sposób sonduje, testuje ile da się jeszcze z was wycisnąć pod pretekstem, że przekracza co zakres "standardowych prac premium". Pamiętaj, jaki ładny showroom by nie był, jaka dobra kawa by nie była, to nadal jest Polska - kraj trochę dziki, trochę cywilizowany, opinie w Internecie w jakiś Googlach w rzeczywistości nie tylko łatwo kupić, ale łatwo zlecić ich pisanie znajomym, pracownikom, firmom, z którymi się współpracuje, szczególnie jeśli ktoś prowadzi firmę, która zatrudnia w rzeczywistości trochę osób - każdy z tych pracowników może mieć gdzieś wasz los i to, że na postawie jego nieprawdziwej opinii o tym, że firma jest super i super wykończyła mu wnętrze, nabierzecie się - on też chce zarobić, a często ma kasę z jakiejś prowizji od waszej realizacji, czyli w praktyce od zbajerowania was. Na Google łatwo takim firmom usuwać złe oceny - oni płacą Google za reklamę, są klientami Google, to nie jest tak, że Google jest tu zupełnie bezstronne. A przede wszystkim to jest jednak Polska, to co może działać na zachodzie - nie musi działać u nas. Wiecie jacy są deweloperzy - nie raz, nie dwa każdemu przeszła myśl, że lepiej wyprowadzić się z miasta, kupić działkę na wsi czy w Bieszczadach i wręcz samemu wybudować dom. I to chyba jest dobra rada na koniec - nikt nie będzie lepiej sprawować kontroli nad wykonywaną pracą, niż Ty sam, a na pewno już nie firma, która ma kontrolować samą siebie i bierze jeszcze za to kasę od Ciebie.

"Wykończenie pod klucz"? NIE DZIĘKUJĘ! NIGDY WIĘCEJ.