Ogólnie prywatne leczenie odleciało, czy to dentyści czy to inni specjaliści. Za wyrwanie zęba 500 zł, za wizytę u specjalisty min. 300 plus 150 zł jak jakieś badanie ci wykona w trakcie wizyty. Okulista ostatnio wziął 380 zl. Lepiej byc w tym kraju zdrowym i bogatym