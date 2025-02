Żeby Amerykanie nie zdziwili się zaraz ,,że no ale jak to cła dla nas,, :) oni myślą że wsadzą wszędzie cło i nie dostaną tego samego w zamian... Ciekawe dla kogo gorzej może się to skończyć. I w szoku do dziś jestem że trzeba mieć wizę do USA ale gruby boczek wjeżdża do Polski czy innych krajów jak do siebie