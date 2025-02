Lewica jest w 100% odpowiedzialna za katastrofę demograficzną i zalanie Europy imigrantami. Przez dekady niszczyli model rodziny, promując kult egoizmu, bezdzietności, LGBT, aborcji na życzenie i feminazizmu. Wbijali ludziom do głów, że dzieci to „obciążenie”, a rodzina to „przemocowa struktura”. Efekt? Europejskie społeczeństwa wymierają.

A gdy już sami doprowadzili do tego, że brakuje rąk do pracy, to zamiast odbudowywać demografię, zaczęli masowo sprowadzać analfabetów z krajów trzeciego świata. Ludzi, którzy nie chcą Pokaż całość