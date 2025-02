Jak się ludzie z miasta sprowadzają do okazyjnej nieruchomości w okolicach gospodarstwa to nic dziwnego że są problemy. Aromat świń to nawet kilometry jak pogoda odpowiednia. Do tego cena raczej niska a mięso drogie. Pośrednicy biorą dużo. Ludzie nie chcą pracować. U rodziny szukali pracownika do krów. Wymagania to minimum inteligencji i trzeźwość. Bez szans.