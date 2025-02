Nie ma innego rozwiązania niż zakazanie k0bietom dostępu do portali społecznościowych. Dawniej jak córka wpadała w złe towarzystwo, k-----a się albo robiła głupie rzeczy to ojciec, brat albo ludzie ze wsi ją prostowali, ew. wyganiali do domku na kurzej łapce, żeby nie psuła innych kobiet. Teraz taka baba wejdzie do internetu na grupę, na której ona i jej podobne jeszcze się utwierdzają w przekonaniu, że robią słusznie i wzajemnie nakręcają.