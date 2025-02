Ludzie, gdyby powiedziała "polskie obozy" to ja rozumiem, że może to było intencjonalne, ale "polscy naziście budujący obozy" to stwierdzenie wykraczające poza nawet to co powie największy odklejeniec z AFD. Ewidentne przejęzyczenie, wstyd że nikt jej na miejscu nie poprawił.