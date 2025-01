Skoro można dopłacać międzynarodowym koncernom do sprzedawanych przez nie bateriowozów,a nawet (co jest grandą) dopłacać do już raz sprzedanych aut to nie widzę powodu byśmy nie powołali państwowej spółki produkującej składniki leków.Dochodowa nie będzie bo nie bez powodu korporacje farmaceutyczny by maksymalizować zyski kupują wszystko w Chinach.Składniki leków są zasobem strategicznym i za takowy powinniśmy je oficjalnie uznać.Odporność na przerwane łańcuchy dostaw jest bezcenna.