Gdybym to ja decydował o prawie to wypuściłbym na niego takie dwa owczarki na arenie 3x3m na godzine. Jeśli z nimi wygrasz możesz iść do domu. Jeśli cię zagryzą no to trudno, ale znalazłeś się w takiej samej sytuacji w jakiej znalazł się przez ciebie zagryziony człowiek i to jest sprawiedliwe.