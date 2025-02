Pokaż całość

Użytkownik @ dr3vil pisał wczoraj takie bzdury i to bez ironii "Ściągała. To dane za 2023 rok, w którym do połowy grudnia rządził PiS. Po drodze zmienił się rząd, który m.in. zawiesił prawo azylowe, uszczelnił granicę, wprowadził stan wyjątkowy, już nie ma incydentów. Obecny rząd jest mocno przeciwny migracji. W UE zawetowali pakt migracyjny.Tym razem Polacy poszli po rozum do głowy i odsunęli proimigrancki PiS w wyborach, zanim zrobili u nas