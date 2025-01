Wiecie co jest najgorsze w tym wszystkim? Jedna zasadnicza rzecz, którą zaobserowałem. Cała ta zgraja - politycy, deweloperzy, bankowcy - zrobili narrację taką, że dopłaty są czymś normalnym. Mamy dzień i noc, podatki, emerytury - to są rzeczy niezmienne. Oni do tych rzeczy dołożyli właśnie dopłaty. Dzięki temu sytuacja że nie ma dopłat jest według nich chora i trzeba ja jak najszybciej naprawić. No bo kto to widział, by dopłat nie było