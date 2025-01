Serial infantylny a humor siekany toporkiem, no ale nie powiem - postać matki genialna a histora z upozorowaniem wypadku że mu głowę urwało to prychałem. No i teksty "Polowanie to zapraszanie zwierząt do wspólnej aktywności fizycznej" i "Jesteś swój chłop... Tak się tylko mówi. Oczywiście jesteś mój chłop!" bardzo dobre.

No dobra, wychodzi z tego że serial mi się podobał.