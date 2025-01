Bywam czasami w ID Logistics i najgorsze jest to, że w biurach pracują sami Ukraińcy. Praktycznie nic nie mówią po polsku i co najgorsze, oczekują że będziesz do nich mówić po ukraińsku, albo angielsku XD Z mówieniem po angielsku nie mam problemu, no ale jestem jednak w Polsce i chciałbym rozmawiać swobodnie w swoim języku ( ͡ ° ʖ ̯ ͡ ° )