Przeprowadziłem się z wsi pod dużym miastem wojewódzkim do innej wsi, ale pod Warszawą. Przepaść cywilizacyjna normalnie. Do głowy by mi nie przyszło, że poza miastem może być aż tak rozwinięta sieć autobusowa. Tam bez własnego auta bym zginął a tutaj to mi do niczego nie jest potrzebne, chyba tylko gdy trzeba większe zakupy taszczyć.