Ja prdle. Ludziska, na co wam ta dotacja, jak bez niej idzie to zrobić nawet w niższym koszcie.



- Kocioł sobie bez problemu kupicie na paragon i będzie taki rabat że hej. Dodatkowo jeśli będzie to wersja "dozwolona" na naszym rynku, tj spełniające określone wymagania, ale nie odpicowana pod dotacje i te listy ZUM, czyli top of the top jeśli chodzi o eco wymysły, to macie kolejny rabat, normalniejszą temperaturę spalin (gdzie Pokaż całość