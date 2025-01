Obecni 40-latkowie nie powinni mieć złudzeń co do hojnych emerytur z ZUS. Wiele wskazuje na to, że ich świadczenia będą znacznie niższe, niż zakładają. Pomimo tego znaczna część tej grupy nie interesuje się systemem emerytalnym, co prowadzi do błędnych przekonań o jego funkcjonowaniu.