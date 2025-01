Koliacja PiS i Konfy nie ma sensu, prof. Dudek powiedział w którymś programie ,że miałaby sens tylko wtedy gdyby Konfederacja miała kontrolę na służbami i to jest warunek konieczny w innym przypadku, Kaczor zrobi to co z innymi koalicjantmai, czyli nasle swoje sluzby, i zniszczy, ten człowiek tylko tak funckjonuje w polityce.