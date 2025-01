A można jeździć co drugi dzień? Dobra to w dni nieparzyste będę jeździć ja a w parzyste żona - tak można? Przecież to jest tak głupie i nie do wyegzekwowania że w głowie się nie mieści. Ile razy zatrzymywała was Policja? Raz na 10 lat może? Chyba prędzej trafię w totka niż złapią kogoś że 2 dni pod rząd jechał zabytkowym autem.