Tyle że tu dzięki szybkiej ścieżce miały być przyznawane uprawnienia do polowań

co oznacza ta szybka ścieżka?przecież stażu lub odpowiedniego wykształcenia nikt nie pominął? a może się mylę i da się to przyspieszyć?bo przecież rok stażu liczy się od wpisania do systemu pzlow... potem jeszcze trzy miesiące szkolenia... jak to przyspieszyć?