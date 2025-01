Niech się ruskie chińskiego uczą. Chiny graja na osłabienie rosji bo to cenny łup. Wstrzymują się tylko przez b--ń atomową, ale gdy znajdą sposób aby ją zneutralizować to będzie po rosji. Sprytnie obiecując sojusz podjudziły rosję do konfrontacji z zachodem a teraz siedzą wygodnie w fotelu i zajadając się popkornem czekają na wynik. A wynik może być tylko jeden- rosyjska porażka. I rosja na kolanach przyjdzie do chin niosąc w pysku Syberię