U mnie we robocie przyszła baba i mówi "Panie Sebastianie niech pan zapozna się z nową ustawą o sygnalistach". A ja mówię "Pani przełożona jedyny sygnał jaki ja słyszę we robocie to wtedy jak rano przyśnie mi się na krześle a kierowniki napieprzają po klaksonach że brama nie otwarta".