No babuńku wyciągaj ze skarpetki co tam masz. Ty dziadku też! Polska znowu jest w potrzebie! Wyskakujcie z oszczędności BO TUSK TUSK TUSK WAS ZJE. Zaraz wam Święty Car Jarosław Polskie uratuje tylko musicie emeryturki grzecznie wpłacić!