W niektórych krajach 3. świata jak Peru czy Brazylia autorytarni, skorumpowani politycy poszli siedzieć. Ale kaktus mi tu wyrośnie jeśli coś podobnego zdarzy się w Polsce. To jest czysty teatr, jak było kiedyś, jest i będzie. Bo to byłby precedens i efekt byłby taki że druga strona by się odwinęła. A tak to jest miło, obopólnie korzystnie, razem kradniemy, mieszamy we łbach motłochowi, tylko musimy się zmieniać przy korycie. Jedyna niedogodność.