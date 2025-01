Pewnie dlatego, że gdy kobieta zdradzi, a jest na to ogromne prawdopodobieństwo, bo wszystkie normy społeczne upadły i zdrajcy nie są już piętnowani przez społeczeństwo. To nie dość, że ta kobieta zniszczy mu życie, przyprawi mu tzw rogi , ukradnie jego dziecko , żeby wychowywać je ze swoim kochankiem, to jeszcze będzie musiał jej płacić , albo pójdzie siedzieć. A jak jest na umowie zlecenie to komornik zajmie mu 100% wynagrodzenia i Pokaż całość