to nie jest śmieszne. kiedyś sam wiozłem taką koleżankę koleżanki. znajoma poprosiła mnie o podwiezienie jej koleżanki i koleżanka okazała się takim właśnie wielorybem.



jak wsiadła na miejsce pasażera to mi samochód osiadł po prawej stronie i tarłem podwoziem przejeżdżając przez progi zwalniające. i laska jeszcze do mnie, że coś niski ten samochód mam - nie mam pojęcia, czy sobie jaja robiła czy co.