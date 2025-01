Państwo z dykty. Masa obowiązków obywatela pod rygorami kar, po kasę to zawsze wysuniętych masa rąk począwszy od rządu, przez instytucje z glejtem na zabór pod przymusem (choćby wspomniane UFG) aż do biegłych, którzy chętnie sprawę zaopiniują ale za kasę... po czym nic nie jest wiążące.



A jak przychodzi co do czego to oczywiście ubezpieczyciel ubezpiecza tylko na papierze, fundusz gwarancyjny nie gwarantuje a nadzór nie może nadzorować.