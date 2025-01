Obejrzałem i w sumie nie wiem co to będzie za typ gry. RPG, symulator chodzenia, przygodówka? Nie wiem czy przeglądając steama czy jakieś zestawienia gier i widząc to bym się zainteresował. Oczywiście doceniam trud, prace i zapał ale świat jest okrutny. Przeciętny konsument nie będzie rozkminiał ile to mogło kosztować pracy tylko czy mu się spodoba. No chyba, że to bardziej for-fun i na wpis do CV