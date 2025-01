Analizując wypisy wykopków z ostatnich lat, to chyba im się taka sytuacja podoba.

Każda osoba mająca swój biznes, to, według wykopków, Janusz oszust i trzeba go zamknąć bo za mało płaci i na pewno ludzi oszukuje.

Każdy większy biznes też trzeba zamknąć, bo niszczą mały biznes (logika po zbuju)

Deweloperzy to zło.

Wykończeniowcy to już nawet nie wiedzą ile krzyknąć.

Pośrednicy wszelkich usług to złodzieje i pijawki. Pokaż całość