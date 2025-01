Od jak dawna to wiadomo? Co zrobiono żeby ich nie zamknąć? Dlaczego to "katastrofa"?



Bo jak zwykle okaże się, że stare, nierentowne, przeżarte kolesiostwem, polityką i związkami i to oni będą "stratni".



Gadki dla totalnych, oczadziałych laików którzy nie umieją samodzielnie myśleć i nie zadadzą sobie nawet pytania czy to opłacalne.

Jakim trzeba być człowiekiem; z jakim doświadczeniem życiowym (czy jego braku), żeby nie brać pod uwagę kosztów? Co ci ludzie robili Pokaż całość