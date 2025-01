Mój znajomy był tam jak się waliło. A był to emerytowany ratownik górniczy. Relacjonował tak. Zaczyna się walić, wszyscy krzyczą "na ziemię" (jakiś odruch w panice), a on krzyczał "spier...ć", mówił że drzwi ewakuacyjne były zamknięte i je wyważył. A wielu z tych co rzuciło się z jakiegoś powodu na ziemię zginęło. Jak to podsumował, jak się wali to spier.. a nie na ziemię.