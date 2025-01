Brzeg to straszna umieralnia. Zero perspektyw, praca za minimalną +100/500 uznaniowo. Największą karierę można tam zrobić w sektorze publicznym... Szkoda bo to nawet ładne miasteczko ale absolutnie nic się tam nie dzieje po za paroma układami polityczno-biznesowymi które raczej przeciętnemu mieszkańcowi odbijają się czkawka. A tak to nawet w weekendowe wieczory jest cicho jak makiem zasiał.