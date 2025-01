Musimy wprowadzić dopłaty do kredytów sponsorowane przez podatników pracujących! Inaczej stopy procentowe spadną i tanie kredyty będą powszechnie dostępne dla każdego, co spowoduje, że banki na tym nie zarobią tyle, co aktualnie i za chwilę, po prowadzeniu dopłat! Tak nie może być! Co byśmy robili z nadmiarem pieniędzy w budżecie? Marnowali je na służbę zdrowia czy jakieś elektrownie atomowe, porządne drogi itd. Jakiś absurd. Musimy karmić bankierów sutymi odsetkami, żeby nam nie Pokaż całość