Może i nie spełnili żadnej obietnicy ułatwiającej życie szaremu kowalskiemu przy zaplanowanym rekordowym deficycie. Może i nie zlikwidowali tvp i nie przeznaczyli kasy na onkologię. Może i wielu powodzian na odbudowę dostało po 4 tysiące złotych lub nic nie dostało, ale za to Lwów dostał ponad 100 milionów złotych by odbudowali swoje budynki i dalej czcili banderę.



Uśmiechnięci ile to będzie? Prawie dwa sasiny? ( ͡ ° ͜ ʖ ͡ ° )