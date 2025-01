Każdy powinien podczas zakupów spożywczych chociaż odrobinę patriotyzmu wykazać. Nie kupować produkty z polską nazwą a produkty polskie. Jak paluszki to beskidzkie, jak musztarda to Roleski, jak napoje to maspex (tymbark między innymi) itd. Nie wszystko się da ale zawsze lepiej dołożyć cegiełkę do swojego niż grosza do obcego.