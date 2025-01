Kocham kotki, ale nie zapominajmy o ich naturze.

To drapieżniki, a pozwalając im na dobrowolne wychodzenie - szkodniki.

Kot wolno wychodzący dokarmiany ma energie i czas na polowanie. Nie musi się martwić niczym, bo jak się zrani to człowiek opatrzy i wyleczy, więc wypuszczamy takich "nieśmiertelnych" morderców na wolność. Dodatkowo - niesterylizowane rozmnażają się na potęgę, bo instynkt przetrwania każe im się rozmnażać, kiedy tylko mają dostęp do jedzenia - który się Pokaż całość