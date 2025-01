Protestuja, ale nie maja merytorycznie nic do powiedzenia. Ich protesty sa na zasadzie "nie lubimy AfD, bo tak nam mowi telewiza rzadowa". Czemu i dlaczego ma sie ich nielubic i glosowac na innych, tego nie zdradzaja, bo nie wiedza, a jak ktos ich o to pyta, to kaza mu s--------c.