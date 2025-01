Szlachetna i zarazem p--------a robota. Na niektórych "pacjentów" powinni mieć b--ń i te strzałki usypiające jak weterynarze chcący schwytać dzikiego lwa.

Historia sprzed paru lat. Do kumpla,do apteki późnym wieczorem wpadł naćpany koleś . Zaczął się drzeć że się potnie no i tak też uczynił. Telefon na 112 ,przysłali pogotowie bo w końcu facet ranny. Ćpun dalej lata jak szalony, wszystko wysmarowane krwią. Co to robić? Jak go złapać jak jeszcze innych Pokaż całość