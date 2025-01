I znowu będzie jak z tą z-----ą Dagmarą. Wszyscy wokół głośno mówią tym debilom z mainstreamu, że gardzi się gangsterami i innymi p-------------i to oni na siłę promują takie g---o.



Potem się szambo wylewa i nagle "o ranyyy my nie wiedzielim..." pomimo wyroków i artykułów.



No k---a. Przepraszam, ale jest wiele rzeczy, które mnie denerwują, ale promowanie gangsterstwa, k-------a i innych szamb denerwuje mnie mocno bardzo.