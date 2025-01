Rok temu (lipiec) zjechalem Chorwację z namiotem i rodzinką 2+2, kampingi, jedzenie głównie "z gara', ale co 2 dni wypad do restauracji, wycieczki łódkami etc. 2.5 tygodnia objazdówki wyszłym mnie tyle samo co 3 tygodnie objazdowe na Sardynii w najwyzszym sezonie (sierpien), z takim samy setem, doliczajac prom. Chorwacja juz nie jest i nie bedzie tania. Dalej za to jest piękna :)