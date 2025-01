Z cyklu: „A za moich czasów…”:

Kiedyś jak się coś chciało zabawić to się wsiadało na rower. Pamiętam jak z kumplem wieźliśmy gitarę do serwisu do miasta oddalonego o 20km. Wycieczka na cały dzień, po drodze atrakcje typu czekanie aż burza przejdzie w jakiejś randomowej stodole.



A teraz - wykluczenie komunikacyjne. Fakt PKSów jeździ mniej ale z drugiej strony wszędzie są samochody, ktoś zawsze podwiezie.