I ma rację, Trzaskowski to śliski typ, dla którego nie ma rzeczy jakiej by nie zrobił w imię kariery. Jako prezydent Warszawy rok rocznie rzucał kłody pod nogi Marszu Narodowego, ale jak potrzebował ich głosów, by wprowadzić się do Belwederu to "patrioty moje kochane" XD No, ale nie wygrał, więc wrócił do starych praktyk a teraz znowu odpalił tryb kameleona. Strach powierzać komuś takiemu władzę. Zwłaszcza, że poza tym jest kompletnym idiotą...