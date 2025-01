Jak by w korpo wprowadzili jawność wynagrodzeń to by dopiero zaczęły się jaja.

U mnie to parę lat temu wyszło na jaw, że kilku nowo zatrudnionych analityków bez doświadczenia z tylko jednym porfolio więcej zarabia niż starzy wyjadacze z kilkoma porfolio co zdali kilka wewnętrznych CDP egzaminów (każdy to kilka % podwyżki).

1/3 ekipy odeszła z pracy, krótko po tym a ci co zostali to o mało nie założyli związku zawodowego