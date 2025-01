Nie da się nikogo ochronić przed jego własną głupotą. To po prostu niemożliwe.

Problem polega na tym, że ciągniecie mądrzejszych w dół. Nawet, jeśli pojawiłby się poważny kandydat na prezydenta, nie bylibyście w stanie go zrozumieć. Nie zrozumielibyście logiki tego, co mówi. I tak w końcu zagłosujecie na to, co jest dla was zrozumiałe = miernota.

Jeśli nie rozumiecie, co się do was mówi, niemożliwe jest przekonanie was do prostych faktów, na przykład Pokaż całość